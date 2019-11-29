Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за обозначения Крыма частью РФ

Представительство президента Украины в АР Крым направило запросы компаниям Apple Incs и AFP News Agency из-за неправильного обозначения временно оккупированного полуострова и отношений с его оккупантами.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs относительно соответствующих ситуаций", - сообщает пресс-служба ведомства на странице в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, ранее представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении правок в продукты компании. "Apple внес свои поправки в географические названия субъекта - Крым - и города федерального значения - Севастополя. Приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам.

Таким образом, ныне в приложениях Apple Maps и Weather российские пользователи видят Крым, как часть территории РФ. При использовании приложений в других странах мира Крым и далее обозначается как неопределенная территория, не принадлежащая ни России, ни Украине.

27 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение американской корпорации Apple маркировать в своих приложениях для российских пользователей аннексированный украинский Крым, как часть территории Российской Федерации, отметив, что глобальная политика не является сильной стороной этой компании.

"Айфоны - отличные продукты. А если серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и сферы развлечений. Глобальная политика - не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в своем аккаунте в Twitter.

Также глава МИД на примере пояснил американской корпорации, что для Украины значат подобные действия.

В Украине официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации определено 20 февраля 2014 года.

27 марта 2014г было созвано специальное заседание Генассамблеи ООН для рассмотрения вопроса вооруженной оккупации Россией территории Украины, а именно Крымского полуострова. На нем открытым голосованием стран-членов ООН, 100 из которых высказались "за", 11 - "против", а 58 стран "воздержались" была принята резолюция ГА ООН о территориальной целостности Украины № 68/262.

Согласно резолюции, ГА ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности какого бы то ни было изменения статуса Автономной Республики Крым и статуса г.Севастополь.