В Николаеве "Наш край" не допустил третью попытку главы ОГА Стадника снять председателя облсовета

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник в четверг в очередной раз не смог отправить в отставку председателя областного совета Викторию Москаленко, не собрав для этого необходимое количество депутатов, сообщает местное интернет-издание "НикВести".

"Планировалось, что заседание начнется в 10:00, однако этого не произошло. Депутаты несколько часов заседали на 4 этаже здания облсовета, в малом зале Николаевской ОГА при участии губернатора Александра Стадника и сотрудников облгосадминистрации, но так и не собрали голоса", - говорится в заметке издания в четверг.

О том, что сессия облсовета в четверг так и не состоялась и о причинах этого написал на своей странице в Фейсбук журналист издания Олег Деренюга.

"Первое. Сессия так и не собралась. Губернатор в 3-й раз дал в штангу, не смог договориться с местными депутатами и провалил снятие главы Николаевского областного совета, показав, таким образом, свою несостоятельность и беспомощность. Второе. Это яркий пример того, что с местной властью нужно считаться, а не пытаться "наклонить" ее из Киева. Особенно, когда не обладаешь достаточным авторитетом. Третье. Меня сложно упрекнуть в какой-либо симпатии к Юрию Кормышкину, но сегодня можно констатировать, что именно фракция "Наш край", публично перейдя в оппозицию, не позволила "варягу"-губернатору переломить облсовет через колено", – написал Деренюга.

В заметке "НикВестей" отмечается, что уже несколько недель глава Николаевской ОГА занимается сбором голосов за отставку главы областного совета Москаленко. Стадник инициировал вопрос об отставке главы облсовета вначале ноября, но тогда на сессию, которая состоялась 7 ноября, этот вопрос в повестку дня внести не удалось. Следующая сессия должна была состояться 26 ноября, однако для ее проведения депутаты не смогли набрать нужного количества голосов.

В итоге тогда Москаленко решила перенести заседание на 3 декабря. Группа депутатов, которые поддерживают Стадника, приняла решение собрать заседание в четверг, 29 ноября, чтобы там проголосовать за снятие Москаленко. Но депутаты, так и не собрав голоса, разошлись.