Политика

17:25 29.11.2019

Зеленский: никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит правки в закон о ГБР

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Зеленский: никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит правки в закон о ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что дела о преступлениях против активистов Евромайдана и Революции Достоинства должны быть доведены до конца.

"Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функции следствия, вы должны продолжать на надлежащем уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах других органов. Прежде всего, это касается преступлений, совершенных на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Отдельно замечу, что 3 декабря первым вопросом повестки дня Верховной Рады Украины будут очень важные изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит "сливать" дела Майдана", - сказал он, выступая в пятницу на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры.

Теги: #гбр #майдан #зеленский
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