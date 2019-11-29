Политика

16:26 29.11.2019

Премьер Ирака решил подать в отставку на фоне акций протеста

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Премьер Ирака решил подать в отставку на фоне акций протеста

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди заявил, что подаст в отставку на фоне антиправительственных протестов и беспорядков, не утихающих два месяца, сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

"Я представлю парламенту официальное прошение об отставке с поста премьер-министра - так, чтобы парламент мог рассмотреть новые кандидатуры", - говорится в заявлении Абдула-Махди, распространенном в пятницу.

Когда именно он уведомит парламент об отставке, пока не сообщается.

Заявление премьера последовало после пятничной проповеди аятоллы Али ас-Систани - самого влиятельного духовного лица среди иракских шиитов. Он призвал парламент "пересмотреть свой выбор" касательно правительства Ирака.

По данным AP, накануне в Багдаде, Эн-Наджафе и Эн-Насирии иракскими силами безопасности были убиты 40 участников акций протеста.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября погибли не менее 350 человек, тысячи получили ранения. Участники протестов сначала требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали настаивать на изменении нынешней политической системы.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди обещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в социальной сфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку политического руководства страны.

Теги: #ирак #отствака #протест #премьер
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