Политика

15:49 29.11.2019

"Евросолидарность" передаст в Раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у страны-агрессора

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"Евросолидарность" передаст в Раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у страны-агрессора

""Европейская солидарность" готовит проект постановления Верховной Рады, которое запретит прямые закупки газа из страны-агрессора, сообщила народный депутат, глава комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Ивана Климпуш-Цинцадзе.

"Для нас, для "Европейской солидарности", важно максимально помочь власти выстоять против этого давления РФ и не допустить возобновления прямых поставок газа из РФ. Поэтому мы будем инициировать постановление Верховной Рады Украины. Мы надеемся, что парламентарии нас поддержат, и мы сможем предостеречь исполнительную власть Украины от возобновления этих прямых поставок за мифические скидки от РФ", - цитирует политика пресс-служба партии.

Климпуш-Цинцадзе напомнила, что российские источники сообщили о прямых двусторонних переговорах по газу. Украинское Министерство энергетики и охраны окружающей среды уточнило, что речь идет о транзите газа через территорию Украины.

"У нас есть трехсторонний формат, который мы согласовали с Европейским Союзом - ЕС, Украина и РФ, - в котором уже почти год ведутся переговоры о заключении долгосрочного контракта с РФ. И в этих переговорах Украина и ЕС выступают единым фронтом", - подчеркнула нардеп.

Иванна Климпуш-Цинцадзе также подчеркнула, что российский газ не нужен Украине, чтобы пройти отопительный сезон. Она напомнила, что в украинские хранилища газа закачано уже более 21,5 млрд куб. м газа и это позволяет не просто пройти отопительный сезон, но и гораздо дольше обеспечивать потребности в газе.

Теги: #верховна_рада #евросолидарность
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