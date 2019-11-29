Политика

14:38 29.11.2019

Беларусь надеется, что контракт с "Газпромом" подпишет раньше новогодней ночи

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Беларусь надеется, что контракт с "Газпромом" подпишет раньше новогодней ночи

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко надеется, что Беларусь заключит с "Газпромом" контракт о поставках газа в 2020 году раньше, чем в новогоднюю ночь.

"Не хочу забегать, предвосхищать некоторые события, но это (подписание газового контракта на 2020 год - ИФ) может быть быстрее, чем 31 декабря", - сказал Семашко журналистам в пятницу в Москве в кулуарах международной конференции "Евразийская экономическая интеграция".

Между тем, посол, который остается ключевым переговорщиком с "Газпромом" в течение ряда многих лет, констатировал, что пока его переговоры с главой газовой монополии Алексеем Миллером не принесли положительного результата.

По словам посла, "позиции сблизятся, но не сегодня".

Как сообщалось, 27 ноября заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский констатировал, что российская сторона может повысить цену газа для Беларуси в 2020 году с текущего уровня в $127 за 1 тыс. куб. м.

"Они (российская сторона - ИФ) не готовы пока пересматривать условия, которые сформированы для "Газпрома". Сейчас у нас $127 за 1 тыс. куб. м. Эта цена должна быть пересмотрена. Она (цена на газ с 2020 года - ИФ) может получиться и больше", - сказал Закревский журналистам в среду в Минске.

"Может получиться и так, что они ("Газпром" - ИФ) рассчитают цену на более высоком уровне", - добавил замминистра.

Он также сообщил, что Беларусь рассчитывает на цену на газ с 2020 года на уровне Смоленской области, что примерно в два раза ниже текущей цены поставок. "У нас и сейчас в принципе идет привязка (цены на газ - ИФ) к уровню Смоленской области. Да, мы этот вопрос обсуждаем (сохранение привязки к уровню цен для Смоленской области - ИФ)", - сказал Закревский.

В апреле 2017 года после очередного нефтегазового кризиса Беларусь и Россия согласовали фиксированную цену поставок газа - $129 за 1 тыс. куб. м в 2018 году и $127 - в 2019 году. Цена газа со следующего года для Минска остается неопределенной.

Сложные переговоры по газу остаются одним из камней преткновения в отношениях Беларуси и РФ в течение всего времени существования Союзного государства. Ранее газовые контракты на очередной год стороны неоднократно подписывали непосредственно в новогоднюю ночь. Семашко в течение более 15 лет являлся ключевым переговорщиком Минска по газу.

Теги: #рф #переговоры #газ #беларусь
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