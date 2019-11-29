Кремль не исключает обсуждения газовой тематики Путиным и Зеленским в Париже 9 декабря

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить газовую тематику "на полях" саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, если до этого не удастся решить все вопросы на рабочем уровне, не исключил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, чтобы затронуть там и газовую тематику", - сказал Песков в пятницу журналистам.