Политика

13:38 29.11.2019

Кабмин объявил повторный конкурс на главу Госкино - Бородянский

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Кабмин объявил повторный конкурс на главу Госкино - Бородянский

Кабинет министров Украины объявил повторный конкурс на главу Государственного агентства по вопросам кино, сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский

"Позавчера решением Кабинета министров объявлен новый конкурс", - сказал Бородянский на пресс-конференции на тему: "Презентация результатов анализа эффективности государственной поддержки кинематографии" в пятницу в Киеве.

В свою очередь, первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук, комментируя судебные разбирательства в отношении предыдущего конкурса, отметил, что государство обязательно учтет будущие решение суда.

Как сообщалось, 4 октября Кабмин объявил конкурс на должность главы Госкино. По результатам конкурса финальный этап прошла лишь Юлия Синькевич. 21 ноября стало известно, что Синькевич не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования в четвертом туре конкурса.

После чего, в центре Киева началась акция против решения конкурсной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) в отношении Синькевич. В частности, участники акции считают, что она, как единственный кандидат, прошедший в третий тур конкурса на должность, должна возглавить Госкино, и требуют у НАГС пересмотреть результаты собеседования и решения о недопуске Синькевич в следующий тур.

Синькевич с 2013 года является генеральным продюсером Одесского международного кинофестиваля, членом наблюдательного совета и соучредителем Украинской киноакадемии, членом Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины и Украинского Окаровского комитета. Училась на юридическом факультете Киево-Могилянской академии, в консерваториях Киева и Сан-Франциско.

Теги: #кадры #госкино
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