Политика

13:34 29.11.2019

Встреча Оржеля и Новака состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам

1 мин читать
Встреча Оржеля и Новака состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам

Встреча министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком 28 ноября в Вене состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам, отмечается в сообщении, обнародованном на правительственном портале в пятницу.

"Рабочая двухсторонняя встреча состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам: Украина РФ и ЕС", – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами и договорились активизировать работу.

"Вместе с европейской стороной правительство отстаивает позицию относительно европейских правил и долгосрочного контракта", – подчеркивается в сообщении.

Теги: #новак #рф #оржель #украина #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:39 29.11.2019
Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ отложены на следующую неделю – источник

Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ отложены на следующую неделю – источник

12:17 29.11.2019
Заключенный в РФ украинец Шумков жалуется на здоровье и оскорбления со стороны сотрудников колонии

Заключенный в РФ украинец Шумков жалуется на здоровье и оскорбления со стороны сотрудников колонии

09:16 29.11.2019
Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу-отводу OPAL

Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу-отводу OPAL

08:41 29.11.2019
В Херсонской области правоохранители прекратили действия оккупационных властей Крыма

В Херсонской области правоохранители прекратили действия оккупационных властей Крыма

07:43 29.11.2019
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

07:41 29.11.2019
Гончарук: В Украине за следующие 3-5 лет появятся "качественные дороги"

Гончарук: В Украине за следующие 3-5 лет появятся "качественные дороги"

06:11 29.11.2019
Апелляционный суд оставил под стражей полицейского, устроившего стрельбу в харьковском метро

Апелляционный суд оставил под стражей полицейского, устроившего стрельбу в харьковском метро

05:16 29.11.2019
Новосад: Первые зарегистрировавшиеся 705 учителей начальной школы успешно прошли пилотную сертификацию

Новосад: Первые зарегистрировавшиеся 705 учителей начальной школы успешно прошли пилотную сертификацию

02:44 29.11.2019
Посольство Украины в Польше возмутились переименованием улицы в Перемышле

Посольство Украины в Польше возмутились переименованием улицы в Перемышле

01:16 29.11.2019
"В Украине настолько сильна свобода слова, что ее пора приглушить", заявила нардеп от "Слуги народа"

"В Украине настолько сильна свобода слова, что ее пора приглушить", заявила нардеп от "Слуги народа"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Евросолидарности", "Голосе" и "Батькивщине" обозначили "красные линии" для Зеленского на встрече в Нормандском формате

Зеленский и Меркель по телефону обсудили подготовку к встрече в "нормандском формате" 9 декабря

НБУ подал в суд на Дубинского

Мир на невыгодных для Украины условиях может усложнить ситуацию в стране – замминистра МВД

Зеленский обещает инвесторам избегать необдуманных ретроспективных изменений законодательства

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон, вводящий новую шкалу воинских званий в ВСУ

Законопроект о всеукраинском референдуме не будет внесен в парламент в 2019 году - эксперт

Княжицкий сообщил, что доволен решением суда по его иску к Медведчуку

Дубилет предлагает избавить украинцев от необходимости предъявлять чиновникам чеки об оплате

ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории, считает глава Донецкой обладминистрации

Новый председатель Евросовета видит свою главную задачу в защите климата

США продолжают переговоры с талибами по урегулированию в Афганистане

В "Евросолидарности", "Голосе" и "Батькивщине" обозначили "красные линии" для Зеленского на встрече в Нормандском формате

Участие крымской делегации в форуме ООН является нелегитимным

Во фракции "Голос" заявили о необходимости создания специального органа для выработки консолидированной претензии к РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА