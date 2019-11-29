Встреча Оржеля и Новака состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам

Встреча министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком 28 ноября в Вене состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам, отмечается в сообщении, обнародованном на правительственном портале в пятницу.

"Рабочая двухсторонняя встреча состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам: Украина РФ и ЕС", – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами и договорились активизировать работу.

"Вместе с европейской стороной правительство отстаивает позицию относительно европейских правил и долгосрочного контракта", – подчеркивается в сообщении.