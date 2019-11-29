Законопроект о всеукраинском референдуме не будет внесен в парламент в 2019 году - эксперт

Член рабочей группы по подготовке законопроекта о всеукраинском референдуме, эксперт Украинского института прямой демократии Борис Малышев сообщил, что работа над документом еще идет и ожидать его внесения в парламент в 2019 году не стоит.

"На самом деле работа сейчас в активной фазе и в ближайшее время, в этом году, он точно не будет внесен в Верховную Раду, это 100%", - заявил Малышев на пресс-конференции по вопросам прямой демократии.

По словам Малышева, сложно сказать каким темпом будет продвигаться работа по законопроекту о всеукраинском референдуме. Малышев отмечает, что среди экспертов и народных депутатов есть дискуссия относительно того, какие вопросы могут стать предметом инструмента прямой демократии.

Как сообщало издание "Радио Свобода", на съезде партии "Слуга народа" 10 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о существовании в парламенте рабочей группы, задача которой – разработка пакета "законов о народовластии", в который входит и закон о референдуме.

"Это и общенациональный референдум, местные референдумы, "рекол" депутатов, народное вето на законы и многое другое", - заявил Разумков.