Политика

09:46 29.11.2019

Дубилет предлагает избавить украинцев от необходимости предъявлять чиновникам чеки об оплате

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Дубилет предлагает избавить украинцев от необходимости предъявлять чиновникам чеки об оплате

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал запуск через один-три месяца сервиса, который позволит избавиться от необходимости предъявлять в официальных учреждениях квитанцию об оплате.

"Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться от такого явления, когда чиновники требуют у граждан квитанцию об оплате (часто еще и с мокрой печатью)", - написал Дубилет в "Телеграме" в пятницу.

Банки смогут подключиться к соответствующему порталу через АPI, а пользователю нужно будет ввести номер квитанции, после чего она появится на экране; он сможет также скачать ее с наложенной электронной цифровой подписью, пояснил Дубилет.

"Таким образом, вы сможете провести платеж в Приват24, monobank или другом банке, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику... Мы примем постановление, которое обяжет все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажной квитанции", - отметил министр.

Теги: #дубилет #банки #оплата
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