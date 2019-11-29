Политика

09:35 29.11.2019

ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории, считает глава Донецкой обладминистрации

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ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории, считает глава Донецкой обладминистрации

ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории, этот вопрос прорабатывается и требует изменений в законодательстве, заявил руководитель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

"Это прорабатывается. Для этого нужны изменения в законодательстве. Сейчас законодательство действует так, что человек должен быть лично идентифицирован", - сказал Кириленко в эфире выездной студии Украинского радио на форуме "Эффективное местное самоуправление как залог демократического и правового государства" в Краматорске.

Он отметил, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области работают мобильные центры выплат. "Есть четкий порядок, по которому человек может получать пенсионное обеспечение - пересечение линии разграничения, подтверждение паспортных данных, лицо идентифицировано - выплаты производятся. Есть проблематика, которую неоднократно озвучивали - это как быть с получением пенсий теми лицами, которые действительно физически не могут пересечь. Эти вопросы ставились", - сказал глава Донецкой обладминистрации.

"Были предложения от облгосадминистраций, привлечение специалистов ОБСЕ, подтверждающих документально, что те лица, которые не могут по физическим возможностям пересекать линию разграничения - они действительно есть - они имеют право на получение пенсионного обеспечения. Чтобы нам международные организации помогали документально получать на тех территориях документы и передавать их в органы Пенсионного фонда", - добавил Кириленко.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях. законопроект №2083-д предусматривает предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций. В случае потери документов предоставляется возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц. Законопроект также отменяет обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года).

Теги: #донецкая_область #обсе #ордло #пенсия
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