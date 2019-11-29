Новый председатель Евросовета видит свою главную задачу в защите климата

Будущий глава Европейского совета бельгиец Шарль Мишель назвал важнейшим приоритетом своего мандата борьбу против климатических изменений.

"Самый первый приоритет для меня - это климатические изменения", - заявил он в четверг в интервью журналистам телеканала RTBF, накануне церемонии передачи полномочий покидающим этот пост поляком Дональдом Туском.

По словам Мишеля, Европа должна стать двигателем "смены парадигмы".

Он указал на то, что в последние десятилетия западные страны обеспечивали прогресс путем чрезмерной эксплуатации природных ресурсов.

"Будем менять эту модель", - сказал бывший премьер-министр Бельгии.

Для этого, считает он, надо создавать условия, побуждающие исследователей, предпринимателей, граждан участвовать в общем мобилизующем проекте.

"Я хочу, чтобы мы постепенно сделали Европу глобальным, в мировом плане, лидером, что касается, "зеленой экономики"", - заявил Мишель.

Это, пояснил он, означает мобилизовать усилия, чтобы заставить отступить угрозу климату, учредить углеродный нейтралитет, превратить Европу в первый климатически нейтральный континент. Для этого нужны финансовые средства, признал новый глава Евросовета.

В то же время он заверил, что для этого у него есть "очень конкретные идеи, например, реформировать Европейский инвестиционный банк, чтобы на деле он стал банком, мобилизованным для климата, который со временем будет играть роль (...) "банка климата"".

Другой финансовый ресурс Мишель видит в том, чтобы минимум 25% долгосрочного бюджета ЕС выделялось на цели защиты климата, хотя и считает это "сложными дебатами".