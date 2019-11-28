США продолжают переговоры с талибами по урегулированию в Афганистане

США и афганское движение "Талибан" возобновили переговоры по урегулированию в Афганистане, сообщил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Мы посмотрим, захотят ли они (талибы) заключить соглашение. Это будет настоящее соглашение, но мы посмотрим", - сказал Трамп, выступая на военно-воздушной базе в Баграме.

Президент США неожиданно прибыл Афганистан ранее в четверг, когда в США отмечается День благодарения. Его сопровождают супруга Мелания, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

Трамп провел встречу с президентом Афганистана Ашрафом, а также отобедал со служащими в этой стране американскими солдатами

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров выработали проект соглашения о прекращении огня, выводе из страны иностранных войск и начале межафганских переговоров о мире.

Предполагалось, что такие переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло.

Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп в сентябре распорядился прекратить переговоры с талибами.