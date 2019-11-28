Политика

19:02 28.11.2019

Во фракции "Голос" заявили о необходимости создания специального органа для выработки консолидированной претензии к РФ

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Во фракции "Голос" заявили о необходимости создания специального органа для выработки консолидированной претензии к РФ

Народный депутат фракции "Голос" Леся Василенко считает, что Украина должна сделать приоритетным в повестке дня не вопрос переходного правосудия после завершения войны на Донбассе, а вопрос выработки консолидированной претензии к Российской Федерации из-за развязывания войны на востоке.

"Вопрос переходного правосудия является важным во всех пост-конфликтных обществах. Ключевым тут является частичка "пост", то есть после достижения мира. Да, об этих вещах необходимо задумываться, но не в первую очередь. В первую очередь необходимо обратить внимание на всех уровнях на создание специального органа по созданию консолидированной претензии к Российской Федерации", - заявила Василенко в четверг на пресс-конференции, посвящённой "красным линиям" встречи в Нормандском формате.

По словам депутата, создание такого органа предусмотрено украинским законодательством, в частности и законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

"Там (в законе - ИФ) есть очень чёткая статья, в которой говорится, что должна быть подготовлена консолидированная претензия к Российской Федерации и должен быть создан соответствующий специальный орган", - дополнила нардеп.

Она считает, что работу в этом направлении должны вести не общественники, как это происходит сейчас, а министерства, деятельность которых связанна с агрессией РФ и органы местного самоуправления.

"Мы привыкли ко многим вещам и для нас они рядовые, но каждый день мы теряем людей убитыми и ранеными, государство выделяет деньги внутренне перемещённым лицам, предоставляет им жилье, не стоит забывать о выплатах для ветеранов. Я уже не говорю о потере для всей страны промышленного региона. За все это должен заплатить агрессор", - уверенна Леся Василенко.

В упомянутом законе предусматривается, что Кабинет министров Украины проводит постоянный мониторинг состояния соблюдения прав и свобод человека и гражданина и документирования фактов нарушения таких прав и свобод на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Собранная информация должна быть передана в международные организации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Также Кабмин обязуется на основе собранных данных обобщить правовую позицию и сформировать консолидированную претензию Украины в Российской Федерации по реализации международно-правой ответственности России за вооруженную агрессию против Украины.

Срок действия закона истекает в конце 2019 года.

Теги: #реинтеграция #россия #донбасс
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