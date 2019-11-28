Происходящее у Зверобой – часть политических репрессий, которыми власть пытается остановить падение доверия избирателей – "Евросолидарность"

В партии "Европейская солидарность" расценивают проводимые с утра четверга сотрудниками Госбюро расследований при содействии бойцов спецразделения "Альфа" СБУ в доме волонтера Маруси Зверобой в Калиновке (Киевская обл.) обыски как часть осуществляемых нынешними властями Украины политических репрессий.

"Наступление на Зверобой - это не только реакция на ее критические замечания по отступлению на фронте. Это - часть политических репрессий, которыми власть напрасно надеется приостановить турбопадение доверия со стороны избирателей, разочарованных ее неспособностью выполнить ни одно из своих предвыборных обещаний", - говорится в обнародованном в четверг днем заявлении пресс-службы "Евросолидарности".

В политсиле также обратили внимание на привлечение к обыскам у волонтера бойцов Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБ Украины (сокращенные названия ЦСО "А" или "Альфа").

"В партии "Европейская солидарность" шокированы несоразмерной реакцией правоохранительных органов на заявление Маруси Зверобой. Она напоминает реакцию (экс-президента Виктора – ИФ) Януковича на так называемый "яичный теракт" 2004 года. Спецподразделение "Альфа" - это явно слишком для обыска дома у женщины-волонтера. Это унизительно для самих правоохранителей. Их тренировали явно не для этого. Три танка или три БТРа логично бы дополнили три автобуса "Альфы" в этой фееричной спецоперации", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в конце октября президент Украины Владимир Зеленский во время общения с добровольцами в г.Золотое Луганской области говорил на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверобой в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции "Евросолидарность" София Федина обсуждали поездку Зеленского в Золотое.

Они, в частности, с использованием ненормативной лексики комментировали общение президента с добровольцами. "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы, например", - говорила Федина.

Нардеп Качура (фракция "Слуга народа") подал в правоохранительные органы заявление на нардепа и волонтера из-за ее некорректных высказываний в адрес Зеленского, а 1 ноября сообщил, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по его заявлению.

1 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил факт расследования уголовного дела. "Да, это правда. И не только он (Качура - ИФ), но и много народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР сейчас расследует", - сказал генпрокурор, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина"

26 ноября ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке. "Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутой народного депутата Украины", - сообщила пресс-служба ГБР.

В Бюро отмечают, что по предварительной информации, 26 октября народный депутат и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

"Квалификация: угроза убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении. Статья 346 УКУ. "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля", - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Утром 28 ноября Зверобой написала на своей странице в Фейсбук, что у ней домой с обысками пришли детективы ГБР и сотрудники СБУ, в том числе бойцы "Альфы". Согласно видеотрансляции, которую опубликовала Зверобой, следователь ГБР Игорь Ковиза совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и спецразделением "Альфа" вручили ей разрешение на проведение обысков, а также потребовали сдать мобильный телефон.

В свою очередь пресс-служба ГБР подтвердила агентству "Интерфакс-Украина" проведение обысков у Зверобой в рамках расследования дела об угрозах президенту Украины. "Действительно проходят обыски", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, не уточнив при этом деталей, поскольку следственные действия еще не завершены.