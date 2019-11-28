Политика

14:49 28.11.2019

"Евросолидарность" просит СБУ расследовать заявление Оржеля о прямых поставках газа из РФ

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"Евросолидарность" просит СБУ расследовать заявление Оржеля о прямых поставках газа из РФ

Депутаты фракции "Европейская солидарность" направили в Службу безопасности Украины заявление о совершении министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст 110 УК Украины.

"25 ноября 2019 года министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Анатольевич Оржель во время презентации запланированных на 2019-2020 гг. изменений в сфере энергетики и экологии "To do list" в Киеве сообщил о том, что в правительстве могут разработать механизм реализации прямых поставок газа из России в Украину… Поэтому инициативы и заявления Оржеля отражают позицию высшего руководства страны-агрессора и способствуют подрывной деятельности РФ против Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в четверг.

В политсиле считают, что заявления Оржеля о возобновлении прямых закупок газа из России является серьезной угрозой национальной безопасности и могут содержать элементы государственной измены.

"Так называемый "дешевый газ" - это механизм российского политического давления, разрушение системы нашей национальной безопасности, угроза потери суверенитета. И также это источник колоссальной коррупции. Энергетическая безопасность - непосредственная составляющая национальной безопасности нашей страны", - сказано в заявлении.

В "Евросолидарности" отмечают, что в действиях министра имеется состав уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины.

"Прошу: принять данное заявление и в течение 24 часов внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований; начать расследование уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины. Предоставить документ, подтверждающий принятие этого заявления и его регистрацию в Едином реестре досудебных расследований. По окончании предварительного расследования материалы дела направить в суд", - говорится в заявлении.

Теги: #оржель #рф #сбу #евросолидарность #газ
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