Политика

14:41 28.11.2019

Зеркаль написала заявление об увольнении с должности замглавы МИД

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Зеркаль написала заявление об увольнении с должности замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль просит Кабинет министров уволить ее по собственному желанию.

"Сегодня я хочу поблагодарить всех и каждого, с кем мне пришлось работать эти пять незабываемых лет. Вы невероятные и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни! Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - написала Зеркаль на своей странице в Фейсбук в четверг.

Дипломат также разместила на странице в соцсети фотокопию своего заявления на имя премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в котором просит уволить ее с занимаемой должности по собственному желанию.

Зеркаль была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции 21 августа 2014 года. Она также является агентом Украины по делу "Украина против РФ", которое рассматривается в Международном суде ООН (Гаага).

Теги: #кадры #зеркаль #мид
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