Нардепы от "Голоса" заявят на экс-советника Скалецкой Чумака в правоохранительные органы

Народные депутаты от фракции "Голос" Ольга Стефанишина и Александра Устинова намерены обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении экс-советника министра здравоохранения Зоряны Скалецкой Александра Чумака.

Согласно сообщению на сайте партии "Голос", в ходе обсуждения членами парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования законопроекта №2089, авторами которого являются Стефанишина и Устинова, Чумак начал угрожать депутатам, из-за чего, по их мнению, комитет в итоге не поддержал законопроект.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования отправил на доработку законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышении доступности лекарственных средств, разрешающий, в частности, параллельный импорт лекарств (№2089).

Законопроект №2089 от 6 сентября 2019 года предусматривает расширение доступности качественных и дешевых лекарственных средств для граждан Украины, ограничение монопольного положения производителей оригинальных лекарственных средств, но без нарушения их прав, имплементация с действующим законодательством лучших практик балансировки режимов "эксклюзивности данных", "положение Болар", патентной увязки и принудительного лицензирования.

Кроме того, законопроект должен обеспечить имплементацию в национальное законодательство соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украина-ЕС.