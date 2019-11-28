Политика

11:52 28.11.2019

Мир на невыгодных для Украины условиях может усложнить ситуацию в стране – замминистра МВД

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Мир на невыгодных для Украины условиях может усложнить ситуацию в стране – замминистра МВД

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает, что мир на условиях, которые будут невыгодными для Украины, может привести к дальнейшему усложнению внутренне- и внешнеполитической ситуации в стране.

"Мы считаем, что единственным путем, чтобы был мир, конечно, является путь переговоров. Но надо помнить, что мир на условиях, которые будут выгодны России и невыгодны Украине, может привести к дальнейшему усложнению внутренне- и внешнеполитической ситуации. Мы верим в то, что президент Украины сделает все необходимое для того, чтобы Украина победила на этих переговорах",- сказал Геращенко во время конференции "Прекращение огня и разведение войск на Донбассе: безопасностные и гуманитарные аспекты" в Киеве в четверг.

Он также подчеркнул, что МВД Украины в вопросе восстановления территориальной целостности страны является надежным тылом для главы государства.

Кроме того, он рассказал о планах МВД на случай восстановления мира.

"Еще два года назад по приказу министра внутренних дел Арсена Авакова у нас была создана рабочая группа, задание которой – подготовить министерство внутренних дел к работе на освобожденных территориях на случай, если будет мир, и РФ оставит оккупированную территорию Донбасса", - пояснил он.

Также замминистра сообщил, что ситуация в Станице Луганской и Золотом сейчас спокойная и контролируется полицейскими патрулями и силами специального назначения Национальной гвардии.

Теги: #оос #геращенко #мвд #ордло
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Интерфакс-Украина
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