Наши оппоненты будут делать все, чтобы Украина пошла на переговоры с так называемым руководством неподконтрольных территорий Донбасса - Данилов

\Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что оппоненты Украины будут делать все от них зависящее, чтобы Украина пошла на переговоры с так называемым руководством временно неподконтрольных территорий Донбасса.

"Наши оппоненты и враги будут делать все от них зависящие, чтобы мы пошли, скажем так, на какие-то отношения с этими... Надо понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия", - сказал он журналистам в рамках заседание Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" в Киеве в четверг, отвечая на вопрос, о возможных переговорах с так называемыми властями временно неподконтрольных территорий Донбасса.

Кроме того, он подчеркнул, что "не понимает, что такое власть Донецкой и Луганской областей".

Данилов отметил, что на данный момент необходимо ожидать результаты "Нормандской встречи".

"Я уверен, что никаких шагов президента Владимира Зеленского по уступкам, которые не будут в пользу нашего государства, мы с вами там не увидим", - добавил секретарь СНБО.