Политика

11:02 28.11.2019

Нам необходимо перезагрузить информполитику реинтеграции Донбасса - замглавы комитета Рады по деоккупации

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Заместитель главы Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений Нелли Яковлева заявляет о необходимости перезагрузки информационной политики реинтеграции Донбасса.

"Нам необходимо перезагрузить информационную политику реинтеграции относительно Луганской и Донецкой областей", - сказала она заседание Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" в Киеве в четверг.

Кроме того, она отметила, что Украине необходимо разработать комплекс мер социально-гуманитарного направления для людей, которые проживают непосредственно в зоне конфликта.

Яковлева подчеркнула, что в этом процессе не нужно забывать о коммуникационной и диалоговой составляющей.

"Так как именно при широкой дискуссии в обществе мы можем выработать те точки соприкосновения, на основе которых будем строить безопасную реинтеграцию", - подчеркнула замглавы комитета.

Теги: #реинтеграция #ордло #яковлева
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