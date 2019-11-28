Право Украины определять частотный и номерной ресурс в зоне ООС и в Крыму поддержали 38 стран Международного союза электросвязи

Заявление правительства Украины на Всемирной конференции радиосвязи Международного союза электросвязи (ВКР МСЭ) о праве Украины определять частотный и номерной ресурс на территориях, временно оккупированных Россией, поддержали 38 стран, говорится в сообщении на сайте Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи).

Среди стран, поддержавших право Украины управлять собственным частотным и номерным ресурсом, в том числе и на временно оккупированных территориях, - 34 страны Европы, а также США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Делегация правительства Украины сделала заявление при подписании заключительных актов ВКР-19 МСЭ, заявив также, что она оставляет за своим правительством право принимать любые меры, которые Украина сочтет необходимыми для защиты своих интересов, в случае, если другие государства-члены МСЭ каким-либо образом не будут соблюдать положения Устава и Конвенции МСЭ, Регламента радиосвязи МСЭ и Заключительных актов ВКР-19, а также если государства-члены Союза установят и будут эксплуатировать любые передающие станции в пределах международно-признанных границ Украины без ее согласия.

Помимо этого, в ходе ВКР-19 МСЭ на международном уровне были согласованы дополнительное распределение спектра для IMT-2020 (мобильной связи пятого поколения 5G), установлены регламентные процедуры для группировок негеостационарных спутников фиксированной спутниковой службы.

Кроме того, были определены дополнительные полосы частот для систем на высотной платформе для возможности обеспечения приемлемого по цене широкополосного доступа в сельских и отдаленных районах; а также пересмотрены регламентные положения по использованию систем беспроводного доступа Wi-fi.

На ВКР-19 страны-участники также утвердили Резолюцию по системам железнодорожной радиосвязи, которая будет способствовать эффективному управлению железнодорожным движением, безопасности пассажиров и повышению безопасности движения поездов, а также утвердили стандарт интеграции систем связи в интеллектуальные транспортные системы для соединения автосредств и управления дорожным движением.