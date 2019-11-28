Дубинский: Я не буду удивлен, если "Джокер" это Рябошапка

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский допускает, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка может быть так называемым "Джокером".

В частности, на совместном брифинге с адвокатом Татьяной Костяной на тему "Джокер под прикрытием генерального прокурора" в Киеве в четверг, Дубинский отметил, что исходя из содержания переписок с участием депутатов от "Слуги народа" и генпрокурора, которые были обнародованы в последнее время, можно сделать предположение, что кто-то получил доступ к мобильному телефону Рябошапки.

"Мы обратились и в САП и в Генеральную прокуратуру с адвокатским запросом и об открытии уголовного дела, а также с требованием допросить господина Рябошапку и получить доступ к его телефону, чтобы во время следственных действий он продемонстрировал свой телефон… и получили отписку, в которой просто сказано, что Генеральная прокуратура не видит необходимости допрашивать господина Рябошапку, генпрокурор отказывается предоставить свой телефон для того, чтобы его проанализировали следователи во время следственных действий, и на допрос он появляться не собирается", - сообщил Дубинский.

В связи с чем, депутат заявляет, что если сопоставить данные факты, а также заявления главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, что он не видит необходимости общаться с "Джокером", и заявления главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, что он постоянно общается с пранкером "Джокером", можно сделать выводы, "что если складывается такая конструкция, что "Джокер" является представителем специальной службы, и нам кажется эта специальная служба и правоохранительный орган – это Генеральная прокуратура".

Дубинский допускает, что именно из Генпрокуратуры выходит информационная атака, которая направлена против фракции "Слуга народа", для получения компрометирующих фактов, для дальнейшего контроля над чиновниками и депутатами.

"Я не буду удивлен, если "Джокер" это и есть сам господин Рябошапка", - подчеркнул Дубинский.