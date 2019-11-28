Политика

09:47 28.11.2019

Меркель заявила о необходимости подписания торгового соглашения ЕС-США

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Меркель заявила о необходимости подписания торгового соглашения ЕС-США

Евросоюзу нужно торговое соглашение с США, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Нам нужно торговое соглашение с США", - сказала она в среду вечером, выступая на собрании Объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK).

По словам канцлера, пока процесс идет не совсем так, как представляли себе политики в Брюсселе.

"Это получается не так, как мы себе представляли... Мандат ограничен", - отметила она. Тем не менее, необходимо стремиться к этой цели, считает канцлер.

Формально переговоры о торговом соглашении между ЕС и США начались в апреле 2019 года, страны-члены Евросоюза 15 апреля выдали Еврокомиссии мандат на переговоры.

Теги: #сша #торговля #ес #меркель
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