Зеленский обещает инвесторам избегать необдуманных ретроспективных изменений законодательства

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против необдуманных и невзвешенных ретроспективных изменений законодательства, ухудшающих условия ведения бизнеса в стране

Об этом глава государства заявил на брифинге в Вильнюсе в среду после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Я еще раз хочу подтвердить: я и моя команда не будем делать никаких необдуманных и невзвешенных шагов, относящихся к ретроспективным изменениям в нашем законодательстве, которые бы ухудшали условия ведения бизнеса в стране", – заявил Зеленский.

"Мы уважаем любого инвестора, который уже работает в нашей стране. Это касается всех, независимо от сектора и направления бизнеса, начиная с ресторанного и до сектора "зеленой" энергетики", – добавил президент.

Он отметил, что в Ивано-Франковской области в среду открывается вторая литовская солнечная электростанция (СЭС литовской Modus Grupe в с.Залуква на 14 МВт – ИФ).

"Приятно, что литовские компании не только не уходят с украинского рынка, но и продолжают развивать инвестиционные проекты", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина ожидает значительной активизации инвестиционной деятельности.

"Мы делаем ставку на усовершенствование механизмов государственно-частного партнерства, являющегося одним из инструментов привлечения дополнительных инвестиций в государственный сектор экономики", – заявил глава государства, напомнив о недавно принятом законе "О концессии".