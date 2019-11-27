Политика

19:03 27.11.2019

Зеленский обещает инвесторам избегать необдуманных ретроспективных изменений законодательства

1 мин читать
Зеленский обещает инвесторам избегать необдуманных ретроспективных изменений законодательства

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против необдуманных и невзвешенных ретроспективных изменений законодательства, ухудшающих условия ведения бизнеса в стране

Об этом глава государства заявил на брифинге в Вильнюсе в среду после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Я еще раз хочу подтвердить: я и моя команда не будем делать никаких необдуманных и невзвешенных шагов, относящихся к ретроспективным изменениям в нашем законодательстве, которые бы ухудшали условия ведения бизнеса в стране", – заявил Зеленский.

"Мы уважаем любого инвестора, который уже работает в нашей стране. Это касается всех, независимо от сектора и направления бизнеса, начиная с ресторанного и до сектора "зеленой" энергетики", – добавил президент.

Он отметил, что в Ивано-Франковской области в среду открывается вторая литовская солнечная электростанция (СЭС литовской Modus Grupe в с.Залуква на 14 МВт – ИФ).

"Приятно, что литовские компании не только не уходят с украинского рынка, но и продолжают развивать инвестиционные проекты", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина ожидает значительной активизации инвестиционной деятельности.

"Мы делаем ставку на усовершенствование механизмов государственно-частного партнерства, являющегося одним из инструментов привлечения дополнительных инвестиций в государственный сектор экономики", – заявил глава государства, напомнив о недавно принятом законе "О концессии".

Теги: #зеленский #литва #инвесторы #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:09 27.11.2019
Зеленский на встрече с украинской общиной Литвы выразил надежду, что учащиеся там дети вернутся потом на Родину

Зеленский на встрече с украинской общиной Литвы выразил надежду, что учащиеся там дети вернутся потом на Родину

18:52 27.11.2019
Зеленский надеется на тесное сотрудничество с новой главой Еврокомиссии

Зеленский надеется на тесное сотрудничество с новой главой Еврокомиссии

17:01 27.11.2019
ЕБА обеспокоена последними событиями вокруг НБУ и призывает власть отреагировать надлежащим образом

ЕБА обеспокоена последними событиями вокруг НБУ и призывает власть отреагировать надлежащим образом

16:18 27.11.2019
Зеленский поздравил Патона со 101-летием

Зеленский поздравил Патона со 101-летием

14:23 27.11.2019
Зеленский ожидает роста товарооборота с Литвой до рекордных $1,5 млрд

Зеленский ожидает роста товарооборота с Литвой до рекордных $1,5 млрд

13:53 27.11.2019
Зеленский и Науседа подписали декларацию о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой до 2024 года

Зеленский и Науседа подписали декларацию о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой до 2024 года

13:51 27.11.2019
Зеленский хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, и готов к переговорам в различных форматах в Париже 9 декабря

Зеленский хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, и готов к переговорам в различных форматах в Париже 9 декабря

13:48 27.11.2019
Масштабная конференция о реформах в Украине пройдет в Вильнюсе в июле – Зеленский

Масштабная конференция о реформах в Украине пройдет в Вильнюсе в июле – Зеленский

12:56 27.11.2019
Президент Литвы считает, что санкции ЕС против РФ должны сохраняться, надеется на принятие конкретных решений для урегулирования конфликта на Донбассе

Президент Литвы считает, что санкции ЕС против РФ должны сохраняться, надеется на принятие конкретных решений для урегулирования конфликта на Донбассе

21:56 26.11.2019
Зеленский: Украина и Эстония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований и документ о поддержке Украины на геополитической арене

Зеленский: Украина и Эстония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований и документ о поддержке Украины на геополитической арене

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский надеется на тесное сотрудничество с новой главой Еврокомиссии

Экс-глава администрации Порошенко Райнин возглавил Харьковскую облорганизацию ОПЗЖ

Зеленский хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, и готов к переговорам в различных форматах в Париже 9 декабря

РФ на саммите "нормандской четверки" призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом – Лавров

Меркель не намерена досрочно покидать пост канцлера Германии

ПОСЛЕДНЕЕ

Пристайко посоветовал Apple не заниматься глобальной политикой после решения обозначать для россиян Крым территорией РФ

Оппозиция - хорошее время потерять ситуативных попутчиков, а очистка делает команду сильнее – нардеп от "Евросолидарности" Геращенко

Экс-глава администрации Порошенко Райнин возглавил Харьковскую облорганизацию ОПЗЖ

Стефанчук против "поправочного спама", поддерживает голосование за законопроекты в специально отведенный для этого день

От Зеленского ждут законопроект о правовой защите и процессуальном статусе лиц, лишенных свободы в следствии агрессии РФ

РФ на саммите "нормандской четверки" призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом – Лавров

Меркель не намерена досрочно покидать пост канцлера Германии

КИУ отмечает слабую поддержку правительственных инициатив в Раде

Законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий зарегистрирован в Раде

Разумков надеется на углубление межпарламентского сотрудничества в рамках ГУАМ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА