Политика

18:52 27.11.2019

Зеленский надеется на тесное сотрудничество с новой главой Еврокомиссии

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Зеленский надеется на тесное сотрудничество с новой главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением на пост председателя Европейской комиссии и выразил надежду на тесное сотрудничество.

"Поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с назначением новым президентом Европейской комиссии! Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с вами и вашей командой над амбициозными целями отношений "Украина-ЕС", чтобы сделать Европу сильнее, безопаснее и процветающей!", - написал Зеленский на своей странице в Твиттере в среду.

Как сообщалось, Европейский парламент (ЕП) поддержал состав новой Европейской комиссии во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен. Голосование состоялось в среду на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

Таким образом, в Еврокомиссию мандата 2019-2024 гг. под председательством фон дер Ляйен вошли: высокий представитель ЕС по иностранным делам, заместитель председателя ЕК Жозеп Боррель (Испания), а также заместители председателя - Франс Тиммерманс (Нидерланды, экологическая проблематика), Маргрете Вестагер (Дания, цифровые технологии), Валдис Домбровскис (Латвия, пакет "Экономика на службе людей"), Марош Шефчович (Словакия, межинституциональные отношения), Вера Юрова (Чехия, европейские ценности и транспарентность), Дубравка Шуйца (Хорватия, демократия и демография), Маргаритис Схинас (Греция, проблематика миграции).

Теги: #ес #зеленский #фон_дер_ляйен #ляйен
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