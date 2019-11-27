Экс-глава администрации Порошенко Райнин возглавил Харьковскую облорганизацию ОПЗЖ

Экс-глава администрации президента Игорь Райнин возглавил Харьковскую областную организацию "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Сегодня произошло избрание. Не единогласно. Два человека воздержались, остальные проголосовали "за", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в облорганизации "ОПЗЖ".

Местный интернет-сайт KharkivToday опубликовал видео, на котором Райнин после своего избрания благодарит новых однопартийцев, а также сопредседателя "ОПЗЖ" Юрия Бойко, выдвинувшего его на эту должность.

"В каждом из вас я вижу своего друга, партнера, товарища, и вы меня тоже не разочаровывайте. Спасибо за поддержку, Юрий Анатольевич, спасибо еще раз", - сказал Райнин.

Он также пообещал приложить максимум усилий для победы на выборах в местные советы в следующем году, отметив, что избирательная кампания будет сложной.

"У нас впереди избирательный год, выборы в местные советы. Это, наверное, самая сложная кампания, потому что многослойная, она требует совместных четких действий. Идти к людям, разговаривать с людьми нам нужды нет, нам нужно восстанавливать промышленность. Нам нужно не дать возможность обидеть людей во время т.н. земельной реформы, т.н. большой приватизации, где много вопросов и ряда еще моментов, связанных, в том числе, с ситуацией, которая будет зимой с транзитом газа и масса других вопросов. Здесь требуется применить усилия, отбросить те или иные амбиции, те или иные, какие-то другие моменты, объединяться, идти, побеждать в местные советы, для того, чтобы быть полезными, востребованными для обычного человека, для обычного украинца. Могу вас заверить, что все мои силы и умения, опыт будут подчинены этой цели", - сказал Райнин.

Игорю Райнину 46 лет. Он депутат Харьковского облсовета VI—VII созыва (избирался сначала от "Батькивщины", затем - от Блока Петра Порошенко"Солидарность"). С 3 февраля 2015 по 29 августа 2016 года был главой Харьковской облгосадминистрации. Будучи главой ХОГА, пролоббировал проведение внеочередной сессии облсовета, на которой депутаты поддержали постановление Верховной Рады о признании Российской Федерации страной-агрессором и выступал за установку памятника Небесной Сотни на одноименной площади в Харькове. В рамках выполнения закона о декоммунизации Райнин подписал распоряжение о переименовании 52 топонимов, в том числе просп. Маршала Жукова в просп.Петра Григоренко (правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов), просп.Правды – просп.Независимости, а ул.Красного летчика – ул.Юрия Шевелева (языковеда-слависта и историка литературы). Кроме того 3 улицы в Харькове были названы в честь Героев Небесной Сотни.

С февраля 2015 года по май 2016 года возглавлял Харьковскую территориальную организацию партии БПП "Солидарность". С августа 2016 года до мая 2019 года был главой администрации президента.