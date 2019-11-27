Политика

13:53 27.11.2019

Зеленский и Науседа подписали декларацию о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой до 2024 года

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Зеленский и Науседа подписали декларацию о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой до 2024 года

 Ряд документов, включая декларацию о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой на 2020-2024 годы, был подписан по результатам заседания Совета президентов Украины и Литвы под председательством Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы в среду.

"Это совместная декларация развития стратегического партнерства между Украиной и Литовской Республикой, которая содержит приоритеты двустороннего диалога на период 2020-2024 годов. А значит, можно уверенно сказать, что партнерство Украины и Литовской Республики будет еще крепче", - отметил Зеленский во время встречи со СМИ по итогам переговоров с президентом Литвы в Вильнюсе в среду.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, декларация станет своеобразной дорожной картой развития украинско-литовских отношений на уровень стратегического партнерства. Ее положения будут положены в основу возможных дальнейших шагов стран в контексте сотрудничества по ряду вопросов двустороннего, регионального и международной повестки дня.

Совместное заявление также предусматривает реализацию Украиной и Литвой ряда совместных мероприятий в сферах международной и региональной безопасности, европейской и евроатлантической интеграции, экономики, социальной политики, развития торговли и инвестиций, научного сотрудничества, сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и главный внешнеполитический советник президента Литвы Аста Скайсгирите скрепили подписями протокол Двенадцатого заседания Совета президентов Украины и Литвы который отражает основные договоренности, достигнутые во время этого мероприятия. В протоколе осуждается агрессия РФ против Украины, включая временной незаконную оккупацию Крыма и части территории Украины в Донецкой и Луганской областях. Документ также отмечает активное сотрудничество двух государств и поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины с целью получения ею полноправного членства в ЕС и НАТО.

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр энергетики Литовской Республики Жигимантас Вайчюнас подписали декларацию о намерениях о взаимном признании электронной идентификации и двухлетних услуг для электронных транзакций между Министерством электронной трансформации Украины и Министерством экономики и инноваций Литвы. Среди прочего, документ содержит договоренность о намерении сторон объединить усилия для устранения имеющихся барьеров трансграничного использования доверительных услуг трансграничных е-контрактов, е-счетов и других аналогичных решений.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр охраны края Литвы Раймундас Кароблис подписали Декларацию о намерениях сотрудничества в сфере кибернетической безопасности между ведомствами. Документ предусматривает ряд мер по обеспечениию реагирования в случае возникновения масштабных национальных или международных киберинцидентов. Стороны также выразили намерение создать совместные пункты единого контакта для обмена информацией о киберугрозах и нападених, разработать план совместных учений.

Теги: #науседа #зеленский #украина #литва
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