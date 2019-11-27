Президент Литвы считает, что санкции ЕС против РФ должны сохраняться, надеется на принятие конкретных решений для урегулирования конфликта на Донбассе

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что санкции Европейского Союза против Российской Федерации должны сохраняться, и надеется, что в ближайшее время будут приняты конкретные решения для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы считаем, что европейские санкции в отношении России должны сохраняться, тут мы согласны полностью с моим коллегой (президентом Украины Владимиром Зеленским – ИФ). И мы надеемся, что в ближайшее время будут приняты конкретные решения для урегулирования конфликта на Донбассе, которые будут приемлемы для обеих сторон", - сказал он на брифинге в среду в Вильнюсе после встречи с Зеленским.