Политика

12:43 27.11.2019

РФ на саммите "нормандской четверки" призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом – Лавров

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РФ на саммите "нормандской четверки" призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом – Лавров

Россия на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря призовет Киев к прямому диалогу с Донбассом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей", - сказал Лавров на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии.

"Обо всем этом будем говорить на саммите нормандского формата 9 декабря в Париже. Я думаю, там президент Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению "минских договоренностей"", - добавил он.

Глава МИД РФ сказал, что Россия не может самостоятельно выполнить "минские договоренности", так как она не является их стороной.

"Россия как член "нормандской четверки", сформировала рамки, которые легли в основу "минских договоренностей". И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это (выполнение договоренностей) зависит, прежде всего, от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины", - подчеркнул он.

Теги: #лавров #рф #нормандский_формат
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