Разумков надеется на углубление межпарламентского сотрудничества в рамках ГУАМ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что межпарламентское сотрудничество в рамках Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ будет углубляться.

"Я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем углубить наше межпарламентское сотрудничество. Я уверен, что организация в целом будет развиваться и мы (как представители украинского парламента - ИФ) готовы приложить максимум усилий для этого", - сказал Разумков, открывая 12-ю сессию парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в среду в Киеве.

Он подчеркнул, что представители готовы со своей стороны более конструктивно и эффективно развивать организацию.

"Мы понимаем, что на сегодня у нас есть пробелы в этой коммуникации, но и позиция правительства, и, я уверен, позиция Офиса президента будет совпадать с моими словами", - отметил Разумков.

Членами ГУАМ в настоящее время являются Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина.