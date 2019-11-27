Политика

10:32 27.11.2019

Разумков надеется на углубление межпарламентского сотрудничества в рамках ГУАМ

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Разумков надеется на углубление межпарламентского сотрудничества в рамках ГУАМ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что межпарламентское сотрудничество в рамках Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ будет углубляться.

"Я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем углубить наше межпарламентское сотрудничество. Я уверен, что организация в целом будет развиваться и мы (как представители украинского парламента - ИФ) готовы приложить максимум усилий для этого", - сказал Разумков, открывая 12-ю сессию парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в среду в Киеве.

Он подчеркнул, что представители готовы со своей стороны более конструктивно и эффективно развивать организацию.

"Мы понимаем, что на сегодня у нас есть пробелы в этой коммуникации, но и позиция правительства, и, я уверен, позиция Офиса президента будет совпадать с моими словами", - отметил Разумков.

Членами ГУАМ в настоящее время являются Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина.

Теги: #разумков #гуам
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