"Евросолидарность" протестует против намерений возобновить прямые поставки газа из РФ

Возобновление прямых закупок газа из РФ будет серьезной угрозой национальной безопасности Украины и имеет элементы государственной измены, поскольку это делает нашу страну зависимой от государства-агрессора, говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", опубликованной на ее сайте во вторник.

"Попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины", - говорится заявлении.

В партии отметили, что восстановление прямых поставок газа во вторник анонсировал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. "Мы требуем от президента Зеленского и премьера Гончарука немедленно предоставить полную и исчерпывающую информацию обществу, действительно речь идет о возвращении страны-агрессора на энергетический рынок Украины. Если это самодеятельность министра, мы требуем его немедленной отставки и открытия уголовного производства за государственную измену. Если это новая политика "зеленой" команды - мы выражаем решительный протест таким намерениям и сделаем все, чтобы остановить продажу Украина Кремлю", - говорится в заявлении.

В партии отметили, что Украина в течение четырех лет не покупает газа в РФ, а прежде становилась объектом газового шантажа.

"Именно из-за газового шантажа России в 1997 году Украина согласилась на раздел Черноморского флота и базирование российских кораблей в Севастополе. Именно в погоне за газовой скидкой в 2010 году Украина согласилась на позорные Харьковские соглашения и пролонгировала пребывание российского флота в Крыму. Это закончилось аннексией Крымского полуострова и войной в Донбассе. Зависимость от российского газа - это угроза самой независимости Украины", - подчеркивают в партии.

В заявлении такое решение называют предательством украинской армии и воинов, ежедневно защищающих украинский суверенитет и территориальную целостность.

"Считаем недопустимым возвращаться к закупкам газа в РФ во время, когда идет война на Донбассе, оккупирован Крым и каждый рубль, заработанный на экспорте газа, Россия тратит на уничтожение Украины и украинцев. Действия власти аморальны и не имеют ничего общего с государственными. В ситуации, когда "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" Стокогольмський арбитраж на сумму более 2 млрд долларов, должны требовать от РФ выполнения решения арбитража и возмещение наших убытков. Любые уступки России в газовом вопросе граничат с национальной изменой украинским интересам", - заявляют в партии.

"Европейская солидарность" требует от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова вызвать Оржеля на заседание Верховной Рады для объяснений, чьи указания или директивы он выполняет, а от Зеленского - публично отмежеваться от позиции Оржеля, "поскольку вопрос переговоров по газу является вопросом национальной безопасности и, следовательно, компетенцией президента". От Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований партия требует "провести расследование и допросить министра Оржеля с целью выяснения возможного российского влияния, чтобы склонить его к подписанию газовых соглашений в интересах РФ".

"Мы также призываем проевропейские патриотические силы объединить свои усилия в парламенте и вне его, чтобы не допустить сдачи стратегических интересов Украины", - резюмируется в заявлении.

Как сообщалось, во вторник Оржель заявил, что Кабинет министров может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ российского "Газпрома" при вероятных прямых поставках в Украину с 2020 года будут "изыматься". По его словам, ресурс будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и ценой со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев высказал мнение о том, что российский "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам. "Газпрому ничто не мешает начать поставку газа украинским потребителям в любой момент времени. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, и как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, "Газпром" сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если их ценовая политика будут дешевле, чем у европейских поставщиков", – заявлял он в октябре в ходе выступления на "5-ом украинском газовом форуме".