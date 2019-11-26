Политика

19:10 26.11.2019

США ввели санкции в отношении связанной с Венесуэлой кубинской компании

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США ввели санкции в отношении связанной с Венесуэлой кубинской компании

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении кубинской компании Corporacion Panamericana S.A. за сотрудничество с кубинской государственной импортно-экспортной компанией Cubametales, сообщил в пятницу Минфин США.

"Куба сыграла прямую роль в предотвращении возвращения Венесуэлы к демократии", - заявил замглавы Минфина США Джастин Музинич.

"Министерство финансов продолжает преследовать лиц, уклоняющихся от санкций, чтобы отказать в ресурсах незаконному венесуэльскому режиму", - добавил он.

Отмечается, что Corporacion Panamericana S.A. зачислила в штат сотрудников Cubametales после того, как Минфин США в июле этого года внес в санкционный список Cubametales за импорт нефти из Венесуэлы.

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая перед журналистами во вторник, назвал компанию Cubametales "основным импортером венесуэльской нефти на Кубу".

После введения санкций в отношении Cubametales многие предприятия отказались от сотрудничества с компанией.

Теги: #венесуэла #сша #санкции #куба
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