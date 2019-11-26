Политика

18:48 26.11.2019

Гончарук поручил регионам активно готовиться ко второму этапу изменений в системе финансирования здравоохранения.

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Гончарук поручил регионам активно готовиться ко второму этапу изменений в системе финансирования здравоохранения.

Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе селекторного совещания с главой Министерства здравоохранения Зоряной Скалецкой и представителями регионов во вторник поручил местным властям активно готовиться ко второму этапу изменений в системе финансирования, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Главная задача для местной власти в первом квартале следующего года - помочь учреждениям здравоохранения подготовиться к новому этапу реформы для того, чтобы граждане имели реальный доступ к гарантированным государством медицинским услугам. Ведь со второго квартала 2020 года государственной субвенции на финансирование учреждений специализированной медицинской помощи не предвидится, и единственный путь получить финансирование из государственного бюджета - подписать договор с Национальной службой здоровья Украины", – сказал Гончарук.

По его словам, все учреждения должны быть автономизированы и обеспечены компьютерами.

В свою очередь Скалецкая отметила, что в рамках подготовки к внедрению программы медицинских гарантий автономизировалось около 73% учреждений, предоставляющих специализированную медицинскую помощь.

"Больше всего таких заведений в Полтавской (98,59%), Винницкой (97,69%), Харьковской (93,64%), Одесской (90,53%) и Сумской (90,22%) областях. Компьютеризировано лишь 33% специализированных учреждений. Области-лидеры - Полтавская (66,02%), Черниговская (56,38%) и Львовская (56,10%) области", - уточнила министр.

Теги: #гончарук #медреформа
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