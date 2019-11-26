Посол Франции заявил о поддержке Украины в преддверии "нормандского саммита"

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявляет о поддержке Украины, ее территориальной целостности, суверенитета и европейского выбора, и подтвердил решимость французского руководства получить положительный результат саммита в "нормандском формате" 9 декабря.

Как сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины во вторник, об этом де Понсен заявил в ходе встречи с секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Секретарь СНБО Украины выразил мнение, что пока РФ не выполнит свои обязательства в рамках минских договоренностей и не прекратит незаконную оккупацию частей территории Украины, любое укрепление сотрудничества ведущих европейских стран с агрессором будет контпродуктивным и будет стимулировать РФ оказать давление на Украину.

При этом Данилов подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы состоялся саммит в "нормандском формате". "Вместе мы ожидаем встречные шаги России во время переговоров", - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский считает важным во время встречи в "нормандской формате" достичь договоренностей по срокам освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан, о достижении перемирия и устойчивого прекращения огня, о возвращении Украине контроля над государственной границей с РФ.

"13 тысяч человеческих жертв этой войны - факт, с которым должны считаться все. Это наша земля, а российским войскам пора домой… Этот мир нужен не только Украине, но и Европе. Наша общая задача - закончить эту войну", - добавил он.

Данилов поблагодарил французскую сторону за политическую поддержку Украины в противодействии российской агрессии, в частности, в рамках "нормандского формата".