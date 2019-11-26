Главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины осудили аннексию Крыма и агрессию РФ на Донбассе

Министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины Урмас Рейнсалу, Линас Линкявичус, Анн Линде и Вадим Пристайко призвали РФ уважать международное право, а также осудили нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы призываем Россию уважать международное право и его фундаментальные принципы, и предпринять обратные шаги, которые противоречат этим принципам. Мы решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины через акты агрессии со стороны Вооруженных сил России с февраля 2014 года и нелегальную аннексию Автономной Республики Крым и Севастополя Российской Федерацией, которую мы не признаем", - говорится в заявлении глав МИД, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Эстонии во вторник.

Министры пообещали, что останутся привержены осуществлению этой политики непризнания, в том числе через ограничительные меры и напомнили о неизменной поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Министры приветствуют неустанные усилия Украины по урегулированию конфликта на востоке Украины, вызванного продолжающейся агрессией России, через мирные средства на благо украинского народа и Европы в целом. Они подчеркивают важность достижения устойчивого политического урегулирования конфликта на основе полного осуществления Минских соглашений и призывают Россию полностью взять на себя ответственность в этом отношении", - говорится в документе.

Министры подчеркнули, что неотъемлемым правом любой страны является возможность определять свои политические приоритеты, в том числе касаемо мер безопасности, а "недавние парламентские выборы продемонстрировали подавляющую поддержку избирателями евроатлантических устремлений Украины и предоставили новому правительству мощный мандат на продолжение широкомасштабных реформ".

В заявлении главы МИД также обратили внимание на возвращение в Украину судов, незаконно задержанных Россией в 2018 году, и призвали Россию выполнить свои международные обязательства, обеспечивая беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и предоставляя свободу судоходства.