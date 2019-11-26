Использование опыта Эстонии в трансформации Украины и ее возможности по привлечению эстонских инвестиций обсудил Зеленский с премьером Ратасом

Во время официального визита в Эстонию президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром страны Юри Ратасом, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в различных направлениях и реализацию реформ в Украине.

"Глава Украинского государства выразил правительству Эстонии благодарность за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и позицию относительно санкций против России", - сообщает во вторник пресс-служба президента Украины.

Зеленский отметил актуальность изучения ведущего опыта Эстонии в сферах диджитализации, е-управления и кибербезопасности.

"У вас есть прекрасные специалисты в цифровой сфере. Мы хотим использовать ваш опыт в трансформации нашей страны. Потому что у нас есть большой проект "Государство в смартфоне", - подчеркнул президент Украины.

Также стороны обсудили модернизацию образовательной программы в Украине и увеличение студенческого обмена. "Мы поддерживаем все образовательные инициативы. У нас новая команда, новый министр образования, хотим повысить уровень образования в Украине", - сообщил Зеленский.

"Во время переговоров также говорилось о важности сохранения позитивной динамики роста объемов двусторонней торговли и необходимости возобновления работы Совместной межправительственной украинско-эстонской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству", - отмечается в сообщении.

Президент Украины проинформировал эстонскую сторону о шагах украинской власти, направленных на улучшение условий ведения бизнеса и возможностей для привлечения инвестиций.

"Мы очень хотели бы, чтобы вы рассматривали Украину и как геополитического партнера, и как страну, куда можно вкладывать деньги. Мы очень заинтересованы в развитии совместных предприятий в Украине", - отметил он.

Согласно сообщению пресс-службы президента, стороны согласились, что преодоление коррупции будет большим толчком к дальнейшему сотрудничеству и процветанию Украины. "Премьер-министр Эстонии подчеркнул, что Украина делает заметные шаги в этом направлении", - говорится в информации.