Садовый об открытии против него дела из-за призыва обменять Медведчука на украинских пленных: мое предложение актуально до сих пор

Мэр Львова Андрей Садовый подтверждает, что предлагал обменять главу политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука на украинских военнослужащих и утверждает, что его предложение актуально до сих пор.

"Печерский суд обязал ГПУ открыть дело против Садового по иску Медведчука". Я действительно предлагал обменять Медведчука на наших военнопленных. В принципе мое предложение актуально до сих пор - многие наши заложники остаются в российских тюрьмах", - написал Садовый на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил символичность принятия решения судом 21 ноября, в день начала Революции Достоинства.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины расследовать призыв мэра Львова обменять Медведчука на задержанных в Керченском проливе украинских моряков, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Отмечается, что речь идет о противоправных действиях мэра Львова Андрея Садового, который 4 декабря 2018 года разместил на своем Youtube-канале видеоролик с призывом обменять Медведчука на украинских моряков за государственную измену.

"Действия Садового характеризуются прямым умыслом и содержат признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.4 ст.27, ст.149 Уголовного кодекса Украины, поскольку в призывах Садового усматриваются подстрекательство к совершению незаконных действий, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", - отметили в политсиле.