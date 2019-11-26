Нардеп Федина о подготовке ей подозрения от ГБР: С сегодняшнего дня можем говорить о "режиме Зеленского"

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина считает подготовку ей подозрения в угрозе убийством в отношении президента Украины свидетельством существования "режима Зеленского".

"Поздравляю! С сегодняшнего дня можем говорить о режиме Зеленского. Давление на силовые органы - законно. Насилие - законно. Участие в анти майданах - похвально. Преследования и пренебрежение к военным - законно. Зачистка дел Майдана - законно. Заказывать проституток в парламенте - похвально. Зарплаты в конвертах - похвально. "Кнопкодавство" - похвально. Защита государства и собственное мнение – преступление", - написала Федина на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Как сообщалось, 26 ноября ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

"Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутой народного депутата Украины", - сообщает пресс-служба ГБР.

В Бюро отмечают, что по предварительной информации, 26 октября народный депутат и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

"Квалификация: угроза убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Статья 346 УКУ. "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля", - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

В информации ГБР не указываются имена и фамилии нардепа и гражданки Украины, в отношении которых направлены проекты подозрений.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что Зеленский во время общения с добровольцами в г.Золотое Луганской области в конце октября говорил на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверибий в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции "Евросолидарность" София Федина обсуждали визит Зеленского в Золотое.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что некорректные высказывания Федины рассмотрит комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

Нардеп Качура (фракция "Слуга народа") подал в правоохранительные органы заявление на депутата Федину из-за ее некорректных высказываний в адрес Зеленского, а 1 ноября сообщил, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по его заявлению относительно некорректных высказываний Федины и Звиробий в адрес Зеленского.

1 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил факт расследования уголовного дела, в котором фигурирует Федина.

Рябошапка подчеркнул, что речь идет о "фактовом деле по этому сообщению в Фейсбуке".