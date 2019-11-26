Политика

14:33 26.11.2019

Эстония является мировым лидером по объемам гуманитарной, финансовой, технической и военной помощи Украине – Зеленский

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Эстония является мировым лидером по объемам гуманитарной, финансовой, технической и военной помощи Украине – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил значительную гуманитарную, финансовую, техническую и военную помощь Украинскому государству со стороны Эстонии

"Для Украины очень важной является гуманитарная, финансовая, техническая и военная помощь со стороны Эстонии, по объемам которой ваша страна, из расчета на душу населения, является мировым лидером", - сказал он на брифинге во вторник в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Зеленский отдельно указал на практическую помощь Эстонии в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО, готовность делиться своим успешным опытом реформ.

Он считает очень важным возобновление работы совместной украинско-эстонской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству после практически 6-летнего перерыва.

Президент Украины также поблагодарил эстонскую сторону за реабилитацию в своих медицинских учреждениях 182 украинских военных.

Теги: #зеленский #помощь #партнерство #эстония
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