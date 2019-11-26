Зеленский: говорили с Путиным о возврате всего, что было на кораблях, но можно и больше

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отметил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос возврата всего недостающего на вернувшихся в Украину военных кораблях.

"Мы довольны, что к нам вернулись наши корабли. Сначала, вы знаете, что вернулись политзаключенные и моряки. Но мы обсудили, что нет всего технического оборудования, которое было. Мы проговорили с президентом (Путиным – ИФ), чтобы Россия вернула нам всё, что было до этого, но можно и больше. Но хотя бы наше", - сказал он на брифинге во вторник в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.