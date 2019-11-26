Необходимо договориться о подписании нового долгосрочного транзитного газового договора – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо договориться о подписании нового долгосрочного транзитного договора о транзите российского газа в Европу через Украину, в чем заинтересованы все стороны: Украина, РФ и ЕС.

"Мы обсуждали вопрос (в телефонном разговоре с Путиным в понедельник - ИФ), что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы", - сказал он на брифинге во вторник в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.