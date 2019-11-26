Политика

12:42 26.11.2019

Глава СНБО и посол Израиля обсудили сотрудничество в сфере медицины и кибербезопасности

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Глава СНБО и посол Израиля обсудили сотрудничество в сфере медицины и кибербезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обсудил с послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его углубления, сообщает пресс-служба СНБО.

"Данилов отметил, что Украину и Израиль объединяет большая совместная история и интересы, поэтому "мы обречены на тесное сотрудничество". Среди ключевых сфер сотрудничества секретарь СНБО Украины назвал кибербезопасность, средства связи и современную медицину", - сказано в сообщении.

В свою очередь, Лион заверил, что Израиль будет продолжать поддерживать Украину, и выразил уверенность в успешности сотрудничества между государствами.

Теги: #партнерство #снбоу #израиль
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