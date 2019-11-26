Политика

12:07 26.11.2019

ГБР направило в ГПУ проекты сообщений о подозрении Звиробий и Федине в угрозе убийством Зеленского и представления в Раду на привлечение нардепа к ответственности

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ГБР направило в ГПУ проекты сообщений о подозрении Звиробий и Федине в угрозе убийством Зеленского и представления в Раду на привлечение нардепа к ответственности

Следователи центрального аппарата Госбюро расследований в сотрудничестве и при оперативном сопровождении СБУ направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

"Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутой народного депутата Украины", - сообщает пресс-служба ГБР во вторник на своей странице в соцсети Фейсбук.

В Бюро отмечают, что по предварительной информации, 26 октября народный депутат и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

"Квалификация: угроза убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Статья 346 УКУ. "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля", - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

В информации ГБР не указываются имена и фамилии нардепа и гражданки Украины, в отношении которых направлены проекты подозрений.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что Зеленский во время общения с добровольцами в г.Золотое Луганской области в конце октября говорил на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверибий в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции "Евросолидарность" София Федина обсуждали визит Зеленского в Золотое.

Они, в частности, с использованием ненормативной лексики комментировали общение президента с добровольцами. "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы, например", - говорила Федина.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что некорректные высказывания Федины рассмотрит комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

Нардеп Качура (фракция "Слуга народа") подал в правоохранительные органы заявление на депутата Федину из-за ее некорректных высказываний в адрес Зеленского, а 1 ноября сообщил, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по его заявлению относительно некорректных высказываний Федины и Звиробий в адрес Зеленского.

1 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил факт расследования уголовного дела, в котором фигурирует Федина.

"Да, это правда. И не только он (народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура - ИФ), но и много народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР сейчас расследует", - сказал генпрокурор, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, соответствует ли действительности информация, обнародованная депутатом Качурой.

Рябошапка подчеркнул, что речь идет о "фактовом деле по этому сообщению в Фейсбуке".

Теги: #гбр #гпу #подозрение
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