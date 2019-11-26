Политика

09:29 26.11.2019

Зеленский поручил правительству погасить за два дня задолженности перед учителями и врачами

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Зеленский поручил правительству погасить за два дня задолженности перед учителями и врачами

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в ближайшие два дня погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями.

"Мне отправили сегодня очень много личных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи и учителя не получили заработную плату, начиная с сентября. Я понимаю, что у нас новое правительство, и очень много работы, но это наиболее важные и приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило позитивно и очень быстро этот вопрос. Верю и надеюсь, что вы меня услышали", - сказал Зеленский в видеообращении, записанном в аэропорту Киева перед отлетом с визитом в Эстонию и Литву.

Кроме того, в сообщении к видео президент Зеленский отметил, в Эстонии и Литве будет "обсуждаться противодействие общим угрозам с Востока и общие возможности на Западе".

Теги: #учителя #зарплаты #зеленский #врачи
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