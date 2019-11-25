Политика

18:48 25.11.2019

Зеленский отмечает, что в целом уже готов ко встрече в Нормандском формате, которую удалось "дожать"

1 мин читать
Зеленский отмечает, что в целом уже готов ко встрече в Нормандском формате, которую удалось "дожать"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в целом готов к встрече в Нормандском формате 9 декабря в Париже, но нужно "ещё поработать".

"Мы получили дату (9 декабря - ИФ) Нормандской встречи, подтвержденную четырьмя странами, Украиной, Германией, Францией, Россией, дожали, молодцы. Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении нашего украинского суверенитета и территориальной целостности", - сказал они в видеообращении к украинцам о успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник.

Зеленский указал, что к этой встрече идет подготовка. "Честно говоря, уже готовы, но нужно ещё немного поработать", - отметил он.

Президент подчеркнул, что необходимо добиться прекращения огня и войны на Донбассе, чтобы Украина перестала терять своих лучших людей, таких как командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины Евгений Коростелев.

"Каждый день такие трагические новости измучивают каждого, измучивают Украину. Поэтому нужно заканчивать эту войну", - сказал Зеленский.

Теги: #нормандский_формат #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:19 25.11.2019
Зеленский: Украина готова к зиме, запасов газа и угля достаточно

Зеленский: Украина готова к зиме, запасов газа и угля достаточно

19:17 25.11.2019
Зеленский подписал закон о криминализации незаконного обогащения

Зеленский подписал закон о криминализации незаконного обогащения

19:04 25.11.2019
Зеленский: депутат Иванисов исключен из партии "Слуга народа"

Зеленский: депутат Иванисов исключен из партии "Слуга народа"

19:02 25.11.2019
Зеленский вновь пообещал продажу земли иностранцам только после референдума и уменьшение объема концентрации земли в одних руках

Зеленский вновь пообещал продажу земли иностранцам только после референдума и уменьшение объема концентрации земли в одних руках

18:31 25.11.2019
Зеленский уверен, что Украина обязательно вернёт оккупированные Крым и часть Донбасса

Зеленский уверен, что Украина обязательно вернёт оккупированные Крым и часть Донбасса

18:27 25.11.2019
Зеленский вновь указал, что Украина обратится к РФ за возвратом имущества с военных судов

Зеленский вновь указал, что Украина обратится к РФ за возвратом имущества с военных судов

13:48 25.11.2019
Зеленский назначил Осачука новым главой Черновицкой обладминистрации

Зеленский назначил Осачука новым главой Черновицкой обладминистрации

12:21 25.11.2019
Первые шаги Зеленского и команды позитивно оценивают 62% украинцев – опрос

Первые шаги Зеленского и команды позитивно оценивают 62% украинцев – опрос

22:36 23.11.2019
Помощник Зеленского Ермак заявляет, что в ближайшее время против него увеличится количество информатак из-за прилагаемых усилий по прекращению войны

Помощник Зеленского Ермак заявляет, что в ближайшее время против него увеличится количество информатак из-за прилагаемых усилий по прекращению войны

17:25 23.11.2019
Зеленский: Украина никогда не забудет и не простит Голодомор - геноцид украинского народа тоталитарным сталинским режимом

Зеленский: Украина никогда не забудет и не простит Голодомор - геноцид украинского народа тоталитарным сталинским режимом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский вновь пообещал продажу земли иностранцам только после референдума и уменьшение объема концентрации земли в одних руках

В Украине началась регистрация кандидатов на местные выборы в ОТГ 29 декабря

Зеленский назначил Осачука новым главой Черновицкой обладминистрации

Первые шаги Зеленского и команды позитивно оценивают 62% украинцев – опрос

Порошенко рассказал о своих двух встречах с Джулиани

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине началась регистрация кандидатов на местные выборы в ОТГ 29 декабря

На рассмотрение комитета Рады вынесут предложение о преодолении вето президента на законопроект о досрочном выходе женщин на пенсию

Нардепы подали более 1 тыс. поправок к законопроекту о ликвидации схем в оценке имущества, пытаются затянуть его рассмотрение - депутат

Подавляющее большинство украинцев считают важной проблему нападения на активистов и необходимость расследования дела Гандзюк

Рада доработает свою каденцию, уверены 43% украинцев - соцопрос

КС во вторник начнет рассмотрение законопроекта об увольнении депутатов за прогулы и кнопкодавство

Порошенко рассказал о своих двух встречах с Джулиани

Трамп утверждает, что 75% американцев против импичмента президента

Гонконг остается китайским вне зависимости от результатов местных выборов

Клиент Джулиани предоставил Конгрессу США записи, связанные с украинским скандалом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА