Зеленский уверен, что Украина обязательно вернёт оккупированные Крым и часть Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина обязательно вернёт оккупированный Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

"Мы открыты два КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" (на админгранице с Крымом - ИФ). Мы понимаем, что это не на всю жизнь, потому что мы обязательно вернём Крым и все наши территории", - сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник.

При этом Зеленский считает, что открытие этих КПВВ в Херсонской области и моста в Станице Луганской являются важными для того, чтобы едущие с оккупированных территорий люди видели, что "здесь другая Украина, действительно крутая, цивилизованная, новая, что всё ремонтируется и строится".