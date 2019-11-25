Зеленский вновь указал, что Украина обратится к РФ за возвратом имущества с военных судов

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отмечает, что Украина после анализа состояния трех возвращённых Россией военных судов обратится к РФ с требованием возврата отсутствующего на них имущества.

"Да, не все там (на судах - ИФ) хорошо, некоторого оборудования нет. Но, как я и обещал, сейчас появятся списки, чего нет. И, во-первых, мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернёт. А во-вторых, в любом случае, через три месяца наши военные катера будут готовы", - сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева.

Украина обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего не хватает на вернувшихся военных кораблях - Зеленский

21 ноября Зеленский в Очакове после осмотра вернувшихся в Украину трех захваченных РФ год назад кораблей заявил, что украинская сторона проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС Украины и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

При этом Зеленский указал, что Украина параллельно займется и ремонтом этих судов, чтобы через "где-то три месяца, и все будет на ходу"

Перед этим командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные россиянами малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", полностью "угроблены". "Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - сказал Воронченко.

А адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил, что было изъято в качестве вещественных доказательств по делу около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам, а также радиоонавигационное оборудование.

.Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Несмотря на возвращение моряков и кораблей, продолжается спор о нарушении Россией иммунитетов трех военно-морских суд и 24 членов их экипажей. Арбитражный трибунал Международного суда ООН провел слушания в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.