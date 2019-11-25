Политика

15:33 25.11.2019

На рассмотрение комитета Рады вынесут предложение о преодолении вето президента на законопроект о досрочном выходе женщин на пенсию

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На рассмотрение комитета Рады вынесут предложение о преодолении вето президента на законопроект о досрочном выходе женщин на пенсию

Рабочая группа комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики под руководством народного депутата Михаила Цымбалюка (ВО "Батькивщина") приняла решение вынести на рассмотрение комитета предложение о преодолении вето президента Украины на законопроект №1086, которым продлевалось право женщин выходить на пенсию в 55 лет при наличии тридцатилетнего трудового стажа до 2022 года.

"Я думаю, что рабочая группа может рекомендовать комитету принять решение хлопотать перед Верховной Радой касательно преодоления вето президента на законопроект №1086. После того, мы можем сразу готовить изменения в этот закон для того, чтобы он урегулировал принятые на протяжении 2016 года решения и соответствовал современным нормам", - заяви на заседании рабочей группы народный депутат Михаил Цымбалюк.

Законопроект №1086 "О внесении изменений в ЗУ "Об обязательном государственном социальном страховании" был принят Верховной Радой VIII созыва 14 января 2015 года. Документом предусматривалось продление возможности для женщин, которые достигли возраста 55 лет и имели трудовой стаж в 30 лет, раньше выйти на пенсию до 2022 года при условии сокращения пенсионных выплат на 0,5% за каждый месяц досрочного пребывания на пенсии. Также женщина в таком случае должна была прекратить трудовую деятельность.

Тогдашний президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект, объяснив это значительным дефицитом бюджета Пенсионного фонда и появлением на него дополнительной значительной нагрузки в связи с принятием проекта №1086.

Если комитет по вопросам соцполитики одобрит предложение рабочей группы во главе с Цымбалюком и решение будет вынесено на рассмотрение Верховной Рады, то потребуется более 338 голосов для преодоления вето президента и введения документа в законную силу.

Фракцией "Слуга народа" уже зарегистрирован аналогичный законопроект №0972.

Теги: #рада #женщины #пенсия
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